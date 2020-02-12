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Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu
 12 Şubat 2020 12:33
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Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi adıyla Gelemiş Köyü, Likya dilindeki adıyla ise Patara, Fethiye ile Kalkan arasında kalan örenyerlerinden biri... Likya uygarlığının en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara, günümüzde uçsuz bucaksız plajıyla tatilcilerin akın ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Patara'yı diğer tatil bölgelerinden ayıran bir diğer özelliği ise 10 kilometrekarelik bir alanı kapsayan antik kent.

Antalya'da 2018 Perge, 2019 Aspendos Yılı oldu

Antalya Yüksek İstişare Kurulu tarafından her yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye teması dışında bir kültürel değer Antalya teması olarak belirleniyordu. Türkiye'nin 2020 yılı turizm teması olarak Patara'nın seçilmesi nedeniyle 2020 yılı için ayrı bir tema belirlenmedi. Antalya'da 2018 Perge Yılı, 2019 ise Aspendos Yılı ilan edilmişti. Bu yıl Patara'nın Türkiye teması olarak belirlenmesiyle, Patara başta müze olmak üzere kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım planlanıyor.

'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nicholaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara, Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerinin buluştuğu dünyanın en eski meclis binasına da sahip. Amfiteatr, tarihi deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma zafer takı, Tepecik mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklarla tarihi açıdan büyük zenginliğe sahip antik kentte bulunan dünyanın en eski demokratik meclis binası olarak bilinen Patara Meclis Binası, TBMM tarafından restore edilerek ziyarete açıldı.

Viking kılıcı bulundu

Antik kentte yapılan kazılarda, Liman Hamamı bölgesinde 2018 yılında, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir Viking kılıcı bulundu. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64-65 yıllarında yaptırılan Neron Deniz Feneri ise dünyada ayakta kalan en eski deniz feneri özelliği taşıyor. Restorasyon süreci devam eden 26 metrelik deniz fenerine ait taşlar üzerine kabartma şeklinde 2 bin yıllık yunus balığı betimi de gün yüzüne çıkarıldı.

Antik geminin replikası yapıldı

Bu yılki en önemli gelişmelerden biri de 14 metre uzunluğunda ve tamamen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', sergilenmek Patara Antik Limanı'na getirildi. Alman arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in tasarladığı gemi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol aldı. Yaklaşık 3 ay önce Kaş Limanı'na ulaşarak buradan da kara yoluyla 43 kilometre uzaklıkta yer alan Patara Antik Kenti'ne taşındı.

Çölleri aratmayan kumsal

Patara Antik Kenti yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. İnce kuma sahip ve çöl sahnelerini aratmayan görselliğiyle birçok film çekiminde de kullanılan kumsal, dünyada nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının da Akdeniz kıyılarındaki en önemli yuvalama alanlarından biri. Patara'nın antik plajında, bu yıl caretta caretalar tarafından 286 yuva oluştu. Tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaşıldığı 2019'da, 21 bin 821 yumurtadan çıkan 17 bin 323 yavru caretta caretta denize ulaştı.
Memurlar.Net
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