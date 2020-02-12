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Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken salonda bulunan bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım ben 15 Temmuz'a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın" şeklinde bağırdı.
 12 Şubat 2020 12:41
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Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken salonda bulunan bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım ben 15 Temmuz'a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın" şeklinde bağırdı. Bağıran vatandaş salonda bulunan birkaç kişi tarafından susturulurken, Erdoğan sözlerine, "FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?" şeklinde devam etti.

"ÇOCUKLARIM AÇ, BANA YARDIM EDİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği esnada, salonda bulunan bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım ben 15 Temmuz'a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın" şeklinde bağırdı.

ERDOĞAN SÖZLERİNE DEVAM ETTİ

Salon bir süre, bağıran vatandaşın sesiyle yankılandı ancak şahsın yanında bulunan birkaç isim vatandaşı susturdu. Erdoğan sözlerine, "FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?" şeklinde devam etti.
Memurlar.Net
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