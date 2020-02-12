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'Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin, "Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor." dedi
 12 Şubat 2020 12:54
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'Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin, "Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor." dedi.

Turhan, Meclis'te gazetecilerin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sorularını cevapladı.

Uçağın kara kutusuyla ilgili bir soru üzerine Turhan, "Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik. Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor. Kara kutunun içindeki bilgiler alındıktan sonra kazanın oluş nedeniyle ilgili gerçek nedenlerin daha açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Turhan, kazanın pilotaj hatası mı yoksa pistten kaynaklanan bir hata mı olduğu yönündeki soruya cevap verirken de "Şu ana kadar hata nerede diye araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil." ifadesini kullandı.

Uçağın pilotunun bir inisiyatif kullandığını belirten Turhan, bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi.

Turhan, kara kutunun incelenmesinden sonra olayın daha da aydınlanacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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