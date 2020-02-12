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Danıştay eski üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Eski Danıştay üyesi Halide Esen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 12 Şubat 2020 12:56
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Danıştay eski üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Eski Danıştay üyesi Halide Esen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski Rize Valisi Kasım Esen'in eşi tutuksuz sanık Halide Esen ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Esen, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanık Esen ve avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Halide Esen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Esen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
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