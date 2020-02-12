'Ayet ve hadislerle ilgili konuşan herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum'
|12 Şubat 2020 12:55
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesin azami düzeyde dikkatli olması ve hassas davranması gerektiğini belirtti.
Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kuran kursu ve mescidin açılışında, "Her kim Allah için bir mescit yaparsa/yaptırırsa, Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar." hadis-i şerifini paylaştığını hatırlattı.
Bu hadis ile Kuran kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için ilçe sakinlerinin emeğine hürmeten, bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini dile getirdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:
"Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifiyle ilgili bazı medya mecralarında yapılan birtakım paylaşımları, konuşmaları, hadis-i şerife karşı özensiz ve gelişigüzel yorumları büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettim. Önemle bir kez daha ifade etmeliyim ki samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükafatlar müjdeleyen, 'İman edip iyi işler yapanlara konak olarak firdevs cennetleri vardır' ayet-i kerimesi ve 'Günahkar olmasına rağmen, bir köpeğe kuyudan su çekip içirdiği için cennetle müjdelenen bir kadın' hadis-i şerifinde olduğu gibi pek çok ayet ve hadis vardır. Bu vesileyle ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
12 Şubat 2020 13:28
|Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı
12 Şubat 2020 11:34
|ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi
12 Şubat 2020 11:32
|4 ilimizde kar ve buzlanma engeli nedeniyle eğitime ara verildi
12 Şubat 2020 10:55
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
12 Şubat 2020 10:14
|WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı, emekliler e-devlet'e akın etti
12 Şubat 2020 08:26
|Mahalle savaşçısı Dursun Boran
12 Şubat 2020 08:00
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
12 Şubat 2020 06:30
|Fırsatçılar işbaşında: 30 TL'lik maske 300 TL oldu
11 Şubat 2020 22:38
|MHP eski Milletvekili Türkoğlu vefat etti
11 Şubat 2020 22:33