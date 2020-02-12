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Sağlık ocağında tıbbi sekretere tokat
İstanbul Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı
|12 Şubat 2020 13:09
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Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı.
Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.
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