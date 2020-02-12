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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu
 12 Şubat 2020 13:13
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,80 305,00 303,50 303,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.009,00 2.030,00 2.000,00 2.021,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00 282,00 276,80 280,80
Lira(Tam) Ziynet 1.963,00 1.983,00 1.955,00 1.975,00
Yarım Ziynet 981,00 991,00 977,00 987,00
Çeyrek Ziynet 491,00 496,00 489,00 494,00
Anadolu Ajansı
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