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Erdoğan'dan, İlker Başbuğ'a: Yanlış iş yaptın, bunu düzelt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Meclis'i işaret eden İlker Başbuğ'a tepki göstererek, 'Yanlış iş yaptın bunu düzelt. Avukatlığına Kılıçdaroğlu soyundu. Herhalde bir şey vadettiler.' dedi
 12 Şubat 2020 13:17
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Erdoğan'dan, İlker Başbuğ'a: Yanlış iş yaptın, bunu düzelt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın hedefinde 2009 yılında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren düzenlemeyi onaylayan Meclis'i, FETÖ'nü siyasi ayağı olarak gösteren İlker Başbuğ vardı. Daha önce milletvekillerine dava açmaları yönünde çağrı yapan Erdoğan'ın öfkesi bugünkü grup toplantısında da sürdü. İşte Erdoğan'ın Başbuğ'u sert sözlerle eleştirdiği o konuşma:

İlker Başbuğ'a sert tepki

Kılıçdaroğlu sürekli yalan söyleyerek suçunu bastırmaya çalışıyor. Eski genelkurmay başkanlarından biri vasıtasıyla Meclis'in yasama dokunulmazlığına saldırı anlamına gelen kampanya başlattılar. Bu tür saldırılara karşı tüm milletvekillerimizin dava açması önemlidir.

FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?

Buradan soruyorum malum genelkurmay başkanı bir diğer öldü genelkurmay başkanı bunlar bildiriyi hazırladılar bu bildiri yetmez her ikisinin de genelkurmay başkanlığı döneminde biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik desinler. Bu görev sizin görevinizdi niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? FETÖ'cüleri niye ihraç etmediniz?

Elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı niye bunların tespitini yapmadınız?

Başbakan'a şunu söyledim bunu söyledim yalan söylüyorsun sadece yargıdakilerden korktuğun için bize bunları anlattın. Elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı niye bunların tespitini yapmadınız? Bugün genelkurmay başkanını savunma bakanı yaparak sivilleşme sürecine girdiysek anlamı işte budur. Bunu istemiyorlardı. Bu beyefendi de istemiyor aslında. İşine gelmiyor.

Herhalde bir şey vaad ettiler

Bundan sonraki süreç daha ciddi şekilde yürüyor. FETÖ'cüler büyük oranda TSK'dan temizlenmiş oldu bitti mi daha yapacağımız işler var daha bitmedi. Yanlış iş yaptın bunu düzelt. Avukatlığına Kılıçdaroğlu soyundu. Herhalde bir şey vaad ettiler. Boruyu çıkartıp gösteriyordu medya mensuplarına yeri geliyor yargıya şimdi artık onlar yok. Şimdi onun savunmasını yapan partinin de destek verdiği düzenlemeyi şimdi onlar inkar ediyor. Ne gerekiyorsa yapacağız.

Bunlar FETÖ ile değil bizimle uğraştılar

Rahmetli Nejat Uygur hastanede yatıyor eşi onu ziyarete gitmek istiyor hastanenin başında general var rahmetlinin eşine diyorlar ki sakın gelmesin. Niye? Başörtülü olduğu için. Eşim Nejat Uygur'u ziyarete gidemiyor. Tatsız Yüksek Askeri Şura geçirdik. Şimdi öldü anlatmak istemiyorum bazı şeyleri. Bunlardan geçtik. GATA'daki devlet sanatçısını ziyarete gidecek başbakanın eşi bundan rahatsız oluyorsunuz. Niye? Başörtüsü var.
Memurlar.Net
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