1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte kar yağışının başladığı günden itibaren öğrencilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri yoğun tatil beklentisi mesajları üzerine 'Lütfen bu konuda mesaj atmayınız, sizleri seviyoruz, hepinize üstün başarılar diliyoruz' paylaşımı yaptı.
 12 Şubat 2020 13:20
Yazdır
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden anbean hava durumu bilgisi aldıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Okulların tatil edilmesi konusunda heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunuzu biliyoruz. İlimizdeki hava durumunu ve kar yağışını Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Ayrıca, Meteoroloji Müdürlüğü'müzden de kar kalınlığı ve en düşük sıcaklık konusunda da rapor alıyoruz. Şartlar oluştuğunda okulları tatil etme kararı alınacağından şüpheniz olmasın. Lütfen bu konuda mesaj atmayınız, sizleri seviyoruz ve hepinize üstün başarılar diliyoruz.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
12 Şubat 2020 14:17		 Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu
12 Şubat 2020 13:39
'Kış turizminin gözdesi' Erzurum 1 milyonluk hedefi aştı
12 Şubat 2020 13:37		 Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
11 Şubat 2020 22:23
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı
11 Şubat 2020 21:28		 Tokat-Sivas karayolu TIR'ların geçişlerine kapatıldı
11 Şubat 2020 20:53
Trabzon-Gümüşhane kara yoluna çığ düştü
11 Şubat 2020 20:48		 Valilikten hava kirliliği açıklaması
11 Şubat 2020 18:57
Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı
11 Şubat 2020 18:48		 Havaist'ten zam iddialarına ilişkin açıklama
11 Şubat 2020 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Emre Belözoğlu'na FETÖ'den yeniden takipsizlik kararı14:47 - FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası14:43 - CHP'li Sarıbal: OGM'de sınavdan yüksek alanlar mülakatta elendi14:36 - Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı14:29 - 'E-dilekçe sistemine 11 bin 73 yeni kullanıcı kaydoldu'14:23 - Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek14:21 - 2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti14:19 - FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı imamına istenen ceza belli oldu14:17 - 2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı14:15 - ABD savaş uçakları, rejim askeri konvoyunu vurdu
14:07 - 4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı14:01 - Sendika başkanından 'hac görevlisi sınavı'na tepki13:55 - Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı13:54 - FETÖ elebaşının yeğeniyle ByLock irtibatı çıkan sanığa hapis13:48 - 2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı13:39 - Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu13:37 - 'Kış turizminin gözdesi' Erzurum 1 milyonluk hedefi aştı13:34 - Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
16 ilimizde eğitime kar engeli
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depremde en korunaklı ülke 3
ukala insanlar 1
yeşim meltem şişli 2
When they see us 2
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
aşk acısını dindirmenin yolları 2
İhsan Oktay Anar 3
Evdeki tamirat işlerini yapmak isteyen çocuk 3
tanrı kent 3
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam