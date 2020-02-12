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Çavuşoğlu: Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde de bu sefer bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek. Rus heyetleri iki defa Ankara'ya geldi, toplantılar gerçekleştirdik. Rusya ile de birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz
 12 Şubat 2020 13:24
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Çavuşoğlu: Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Esed rejimi unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere ve İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini anlayan ve Türkiye'ye bu konuda destek veren Arnavutluk'a teşekkür eden Çavuşoğlu, yaklaşık 10 yıldır Suriye'de devam eden krizden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda 3,6 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini ve toplam mülteci sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını aktararak "Şu anda İdlib'de rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda sivil ölüyor. BM teşkilatları her gün bu rakamları açıklıyor ve 1 milyondan fazla insan evini terk etti. Aralıktan bu yana 700 bin insan evini terk etti, bunların yarısı çocuk." diye konuştu.

Almanya'nın Suriyeliler için sağladığı 40 milyon avro destekle Türkiye'nin yerlerinden edilmiş insanlar için kamplar kurduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

- "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık hiçbir zaman, bırakmayız"

Çavuşoğlu, Münbiç mutabakatı gereği buradaki ateşkesin kalıcı olması için çok çaba sarf edildiğini anlatarak "Ama son zamanlarda bunda başarılı olamadık maalesef. Özellikle rejimin garantörleri, rejimi durdurma konusunda somut adım atmadı. Bizim de askerlerimiz biliyorsunuz şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü parti grup toplantısında rejimin sahadaki güçlerine karşı atılacak adımları açıkladığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda kararlıyız. Elbette şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık hiçbir zaman, bırakmayız. Bunun hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Ama İdlib'in istikrarı ve İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi konusunda ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da hangi adımları atacağımızı zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında açıklamıştır.

Diğer taraftan bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki günlerde de bu sefer bizim heyetimiz, Moskova'ya gidecek. Rus heyetleri iki defa Ankara'ya geldi, toplantılar gerçekleştirdik. Rusya ile de birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte herhangi bir netice çıkmasa da bizim kararlılığımız ortadadır. Gereğini yapacağız."

Çavuşoğlu, bugüne kadar bazı aksaklıklar olsa da Soçi Anlaşması'nın hala ortada olduğuna işaret ederek çalışmaların bundan sonra her şeyin kalıcı olması için sürdürüleceğini kaydetti.

- "Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını arzu etmeyiz"

Arnavutluk'ta kaç FETÖ mensubu olduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda kaç FETÖ'cü var, tam rakamlar elimde yok ama yüzlerce FETÖ üyesi var ki bunların iadesini istedik. Son zamanlarda bazı olumlu adımlar atıldı. Teşekkür ediyoruz. Ama bunun devamını bekliyoruz. Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını arzu etmeyiz. Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş insanların Arnavutluk ve diğer ülkelere sığınmaya çalıştığını görüyoruz. Onların mevcudiyeti özellikle Arnavutluk'un geleceği, güvenliği, istikrarı bakımından bir risktir. Tabii ki Arnavutluk için de belli bir yapılanmadan sonra kolay olmadığını biliyoruz. Ama geleceğimiz için bu adımları atmak zorundayız."

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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