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Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Corona virüsüne karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezine ilgi arttı
 12 Şubat 2020 13:28
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Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Corona virüsüne karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezi satış rekorları kırıyor. Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Cumhurbaşkanınımızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Coronavirüs'e karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezi satışları arttı. Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Cumhurbaşkanınımızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık." diye konuştu.

Özellikle kış aylarında tüketilen dut pekmezine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası daha fazla ilgi oluştuğunu ifade eden Göksu, "Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin tüketilmesi ve tanıtılması anlamında yapılan açıklamayı çok olumlu bulduk. Özellikle çocukların sağlıklı doğal besinler tüketmesi vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin tamamından market zincirleri son günlerde dut pekmezi taleplerini artırdı. Planlananın iki katı satış grafiğine ulaştık. Ek üretim ve tedarik çalışmasıyla talebi karşıladık." ifadelerini kullandı.

Dut pekmezinin tarihten günümüze kış aylarında soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak için tüketildiğini ifade eden Göksu, "Aç karna sabahları içilecek bir kaşık dut pekmezi vücut direncini artırmada ve salgın hastalıklara karşı doğal bir korunma yöntemidir." diye konuştu.
Milli Gazete
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