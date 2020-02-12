NASA'dan yeni astronot alım ilanı
|12 Şubat 2020 13:31
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NASA'dan astronot alım ilanı!
Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars görevlendirilmek üzere astronot alacağını duyurdu.
Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay yolculuğunda görev alabilecek.
2030'lu yıllarda ise Mars'a insan göndermeyi hedefleyen NASA, 2024'teki Ay deneyiminden faydalanarak bunu başarmaya çalışacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NE ?
NASA astronot olmak için ise; bilim, mühendislik veya matematik alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmaları şartını arıyor. Tıp doktoraları ve pilotlar da başvuruda bulunabilecek.
Adayların en az iki yıl deneyime sahip olması veya bin saat pilotluk yapmış olması gerekiyor.
Seçilen yeni astronotları eğitime 2021 yılında başlayacak. Başvurular, 2-31 Mart arasında yapılabilecek.
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