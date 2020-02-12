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Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargıyla ilgili. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır.
 12 Şubat 2020 13:34
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Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya Erdoğan, "İdlib'de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacağız." karşılığını verdi.

Putin ile görüşmede verilen sözlerin tutulmaması durumunda Barış Pınarı Harekatı'nın genişletilmesinin gündeme gelip gelmediğine yönelik soru üzerine Erdoğan, şunlar söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı aynı kararlılıkla devam ediyor. Bu konuda geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad'tan Rasulayn ve zaman zaman Tel Rıfat'a kadar çalışmalar belli bir zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib'den Türkiye'ye yönelik bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Bunu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak da insanları orada iskan etmek istiyoruz."

Erdoğan, "Bugün itibarıyla yeni bir süreç başlıyor mu? Yeni bir harekat süreci olarak mı bakmamız gerekiyor?" şeklindeki soruyu "Şu anda o minvaldeyiz." diye yanıtladı.

Başka bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'la her an görüşmesinin olabileceğini ifade eden Erdoğan, Türk heyetinin NATO ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Şu an bizim ekip NATO'da, Hulusi Paşa şu anda NATO'da, orada görüşmeler yapılıyor. Hulusi Paşa, NATO'dan Pakistan'a gelecek, Pakistan'da devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Konya'da Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürmesine ilişkin soru üzerine "Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargıyla ilgili. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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