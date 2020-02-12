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'Kış turizminin gözdesi' Erzurum 1 milyonluk hedefi aştı

Tarihi ve turistik alanları, kaplıcaları, kayak merkezleri ve yöresel lezzetleri ile rağbet gören Erzurum'u geçen yıl 1 milyon 32 bin 64 kişi ziyaret etti
 12 Şubat 2020 13:37
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'Kış turizminin gözdesi' Erzurum 1 milyonluk hedefi aştı

Kış turizminin gözde kentlerinden Erzurum, geçen yıl 1 milyon turist hedefini aşarak 1 milyon 32 bin 64 turisti ağırladı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarihi ve turistik alanları, kaplıcaları, gözde kayak merkezleri ve yöresel lezzetleri ile her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erzurum'da geçen yıl 1 milyon turist sayısı hedeflendiği aktarıldı.

Özellikle kış mevsiminde kayakseverlerin yoğun rağbet gösterdiği kentteki bu turist sayısı hedefine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihlerinde arasında konaklama ve geceleme yapan yerli ve yabancı turist sayısının Turizm Otomasyon Sistemi'nin verilerine göre 1 milyon 32 bin 64 olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Vali Okay Memiş'in göreve geldiği günden beri üreten bir kent olmayı istediklerini ve 1 milyon turist hedeflediklerini söylediğini ifade etti.

Bazı kişilerin buna inanmadığını belirten Almaz, bu hedefin tutturularak aşıldığını vurguladı.

Kültür ve turizm açısından cazibe merkezi olan Erzurum'un, kış turizminin yanı sıra yaz, inanç, doğa ve spor turizminde de hızlı bir imaj yakaladığına işaret eden Almaz, şunları kaydetti:

"Yeni hedefimiz yıllık 1,5 milyon turist sayısıdır. Erzurum tercih edilen turizm merkezi olmaya başladı. 2018-2019 aralık-ocak-şubat-mart dönemlerinde yapılan kış turizm merkezleri karşılaştırmasında da Palandöken Kış Turizm Merkezi otellerinde 281 bin 992 geceleme olmuştur. Aynı aylarda otellerin doluluk oranı ise yüzde 62,83 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerle Türkiye'deki önemli kayak merkezleri içerisinde Erzurum Türkiye ikincisi olmuştur."
Anadolu Ajansı
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