FETÖ elebaşının yeğeniyle ByLock irtibatı çıkan sanığa hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurt dışı örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edilen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Gilik ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Gilik, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün Rusya'daki yapılanmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Örgüte ait evlerde kalmadığını savunan sanık, ''Bana ait olduğu öne sürülen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Benim Selman Gülen ile ByLock irtibatım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde, Rusya'da örgüte ait eğitim kurumu görünümündeki eleman devşirme yerlerinde görev alması, sanığın örgütün kripto haberleşme programı Bylock'u yoğun şekilde kullanması hususları dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Gilik'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.