4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı
|12 Şubat 2020 14:07
|Yazdır
Bursa'da girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli tutuklandı.
Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 4 evin yatak odalarından ayrı tarihlerde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para çalındı.
Mağdurların şikayetleri üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin evine operasyon düzenledi.
E.A, karısı Ç.A. ve suça sürüklenen çocukları D.A'yı gözaltına alan polis, ailenin ev ve aracında yaptıkları aramalarda, 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin liralık döviz ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
12 Şubat 2020 14:36
|Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
12 Şubat 2020 14:23
|Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı
12 Şubat 2020 13:55
|İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı
12 Şubat 2020 13:22
|Sağlık ocağında tıbbi sekretere tokat
12 Şubat 2020 13:09
|Anne babasını siyanürle öldürmüştü, cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi
12 Şubat 2020 12:59
|Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
12 Şubat 2020 12:41
|Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!
12 Şubat 2020 12:30
|Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü
12 Şubat 2020 12:26
|Deprem bölgesinde hırsızlık yapmışlardı, 6'sı da tutuklandı
12 Şubat 2020 11:05