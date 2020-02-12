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2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kentin değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim
 12 Şubat 2020 14:17
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2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi, antik kentin bulunduğu Antalya'da sevinçle karşılandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Likya'nın önde gelen liman şehri Patara'nın, geçmiş dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ulutaş, "Patara, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır." diye konuştu.

Ulutaş, Patara'daki antik limanın denizle bağlantısı sağlandığında, bunun dünyada bir ilk olacağını dile getirdi.

Patara'nın, tarihinin yanında turizm açısından da gözde bir yer olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kenti değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim." dedi.

Ulutaş, Patara'ya bu değeri veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

- "Patara bunu hak etmişti"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise Patara'nın, Likya'nın başkenti sıfatıyla bu onuru çoktan hak etmiş bir antik kent olduğunu söyledi.

Patara'nın antik çağda çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Ege, "Meclis binasının ayağa kaldırılmış olması, tiyatrosunun hayatta olması ve en eski deniz fenerleri ile telsiz istasyonun burada yer alması tesadüf olamaz." dedi.

Patara'da uzun yıllardır devam eden kazı çalışmaları yapıldığını, önemli bir kısmının gezilebildiğini anlatan Ege, Patara Plajı'nın da antik kente ayrı bir değer kattığını bildirdi.

Antalya'ya ve Antalya'nın tanıtımına gönül vermiş insanlar olarak "2020 Patara Yılı"nı en iyi şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarına değinen Ege, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın işaret ettiği yönde bu yılı en iyi şekilde geçirmek için biz de vakıf olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle hareket ederek Patara'yı ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya çalışacağız. Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, Patara'nın da kültür turizmi açısından hak ettiği değere kavuşacağına inanıyorum."

- Turizm sektörü de kararı sevinçle karşıladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Patara antik kentinin, Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Patara'nın, kültür turizmine hizmet ettiğine değinen Çorabatır, bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin, bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çorabatır, "Turizm sektörü olarak alınan kararı sevinçle karşılıyoruz. Kültürel varlıklar turizme kazandırıldığı sürece Türkiye turizmi de payını her daim artıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifiyle bu gerçekleşti. Son derece olumlu bir karar." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin bölgenin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Yağcı, "Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Patara, tarihi açısından son derece önemli bir değer. Böyle bir değerin tanıtılması için güzel bir adım atıldı. Turizm açısından da son derece olumlu gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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