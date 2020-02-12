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FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı imamına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen avukat Reşat Nazmi Oral hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi
 12 Şubat 2020 14:19
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FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı imamına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen avukat Reşat Nazmi Oral hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oral ve avukatı katıldı.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanı alındı.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcı Emre Giray Görmez'e söz verildi.

Hakkındaki tanık beyanlarının yanı sıra dava dosyasındaki delillere göre Oral'ın uzun yıllar örgütün hiyerarşinde yer aldığını, bu kapsamda ilk kullandığı kod isminin örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kendisine verildiğini aktaran Savcı Görmez, sanığın son olarak FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı temsilciliği yaptığını kaydetti.

Oral'ın örgütün mahrem yapılanmasındaki diğer imamlar gibi deşifre olmamak için operasyonel hat kullandığına dikkati çeken savcı Görmez, sanığın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Oral ve avukatının, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme duruşmayı erteledi.

- İmam olduğunu kabul etti

Oral, savcılık sorgusunda 1983'te örgütle tanıştığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine "Usame" kod adını verdiğini, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiğini belirtmişti.

Sanık Oral, "mahrem hizmetler" sınıfında yer aldığı sırada, FETÖ'nün firari yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin, "Usame"nin dikkat çekeceği gerekçesiyle "Metin" kod ismini kullanmasını istediğini aktarmıştı.

Eşinin 2010'da Gaziantep'e tayini çıktığını, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı yapan "Hacı Murat" kod adlı Ali Semerci'nin talimatıyla örgütsel faaliyetlerine burada da devam ettiğini ifade eden Oral, daha sonra nasıl 2. Ordu Komutanlığı imamı olduğunu ve bu süreçte neler yaptığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı
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