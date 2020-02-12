Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.
|12 Şubat 2020 14:36
|Yazdır
İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı.
Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.
İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü baklavacı Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu
12 Şubat 2020 14:58
|Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
12 Şubat 2020 14:23
|4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı
12 Şubat 2020 14:07
|Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı
12 Şubat 2020 13:55
|İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı
12 Şubat 2020 13:22
|Sağlık ocağında tıbbi sekretere tokat
12 Şubat 2020 13:09
|Anne babasını siyanürle öldürmüştü, cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi
12 Şubat 2020 12:59
|Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
12 Şubat 2020 12:41
|Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!
12 Şubat 2020 12:30
|Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü
12 Şubat 2020 12:26