Ünlü baklavacı Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu
|12 Şubat 2020 14:58
|Yazdır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini istedi.
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Faruk Güllü ile tarafların avukatları hazır bulundu. Gizli tanığın dinlenilmesinin ardından duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaasında sanık Faruk Güllü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kesmeyerek devam ettiği aktarıldı. Mütalaada, sanık Güllü'nün Bank Asya'da birçok hesabının bulunduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda para aktarımı yaptığı aktarıldı. Savcılık, Güllü'nün örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada verilecek cezanın sanık Güllü'nün örgütle yoğun ilişkisi göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi.
Mütalaanın açıklanmasının ardından duruşmada şu sıralar sanık Güllü savunmasını yapıyor. Güllü'nün savunmasının tamamlanması halinde mahkemenin bu celse kararını açıklaması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MYO'nun mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar
12 Şubat 2020 15:28
|Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
12 Şubat 2020 14:36
|Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
12 Şubat 2020 14:23
|4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı
12 Şubat 2020 14:07
|Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı
12 Şubat 2020 13:55
|İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı
12 Şubat 2020 13:22
|Sağlık ocağında tıbbi sekretere tokat
12 Şubat 2020 13:09
|Anne babasını siyanürle öldürmüştü, cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi
12 Şubat 2020 12:59
|Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
12 Şubat 2020 12:41
|Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!
12 Şubat 2020 12:30