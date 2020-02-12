Koronavirüs için geliştirilen 'yerli kit' yurt dışına da satılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
|12 Şubat 2020 15:10
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Corona virüs tanısı için yerli kit geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kitin yurt dışına da satılacağını açıkladı.
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs için mevcutta kullanılan testlerin 4-24 saat arasında sonuç verebildiğini hatırlatarak bu konuyla ilgili bakanlığın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce daha hızlı sonuç veren yerli bir kit üzerinde çalışmaya başlandığını vurgulamıştı.
Koca, şöyle konuşmuştu:
"Bu kit, geçen hafta tamamlandı. Bu kitin ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ila 120 dakikaya kadar düşebildi. Yani 4-24 saat arasında sonuç veren daha önce PCR yöntemiyle referans laboratuvarımızın çalıştığı kit yerine, yerli bir kit geliştirilerek bu süre 90-120 dakika arasına çekilebildi ve geçen hafta perşembe günü laboratuvarımızda bu kit kullanılmaya başlandı, doğruluğu yüzde 100'e yakın, yüzde 995 oranında olan bir teknik olduğunu özellikle söylemek istiyorum.
Daha önceki kitin maliyeti dörtte bir oranına indi. İngiltere, Fransa ve Almanya'da benzer bir şekilde kit geliştirdiklerini ifade etmişlerdi ama o geliştirilen kitin süresi 90 dakikaya kadar inebilmiş değil. Önümüzdeki haftalarda bu süreyi daha da kısaltma noktasında arkadaşlarımız gayret ve çaba içindeler."
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