1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MYO'nun mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu Uygulama Bölümünden çalınan 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri, jandarmanın sıkı takibi sonucunda aynı gün Kepez ilçesinde ele geçirildi. Malzemeler Kumköy Jandarma Karakolundan MYO yetkililerine teslim edildi
 12 Şubat 2020 15:28
Yazdır
MYO'nun mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu Uygulama Bölümünden çalınan 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri, jandarmanın sıkı takibi sonucunda aynı gün Kepez ilçesinde ele geçirildi. Malzemeler Kumköy Jandarma Karakolundan MYO yetkililerine teslim edildi.

İhbar üzerine Ilıca Mahallesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye-Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Biriminde olay yerine gelen ekipler, okulun eğitim uygulama bölümünde ders için kullanılan çok miktarda mutfak malzemesi, Lavabo ve lavabo musluklarının çalındığını belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaya yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin kullandıkları araç ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerle birlikte Antalya merkez Kepez ilçesinde olduklarının belirlenmesinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordinasyon sonucu alınan talimatları doğrultusunda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile şüpheli F.A. yakalanırken çalınan eşyalar ele geçirildi. Çalınan malzemeler Kumköy Jandarma Karakolunda MYO yetkililerine teslim edilirken olaya karıştığı belirlenen 2. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna giderek malzemelerini teslim alan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert başkanlığındaki ekip, jandarma teşkilatına olayın ardından yaptıkları başarılı çalışmalar ve malzemeleri kısa sürede bularak teslim etmeleri nedeniyle teşekkür ettiler.

Okula bağış yapılan malzemelerin değeri 100 bin TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz, sabah saat 08.58'de okula geldiğini, odasının kapısının zorlandığını, çeşitli materyaller ile zarar verildiğini gördüğünü söyledi. Öz, " Diğer odaları da kontrol ettiğimde kapılarda bir zorlama olduğunu gördüm. Hemen okul müdürünü ardından da 155'den Jandarma ile irtibata geçtim. İrtibat sonrası gelen ekipler yoğun bir şekilde çalıştılar. 92 parça mutfak eşyası, bir tane bulaşık tezgahı ve muslukların çalındığı tespit edildi. Ekipler gün boyu parmak izi aradılar ve olay yerini incelediler. Geceleyin aldığımız müjdeli haberler doğrultusunda çalınan malzemelerimize kavuştuk. Eğitimimiz ara vermeden Jandarmanın, savcılığın ve diğer ekiplerin sayesinde devam edecek. Bize malzemeleri hayırseverimiz Ali Rıza Tümbül bağışlamıştı. Eğer biz alacak olsaydık yaklaşık olarak 100 bin Türk Lirası civarında bir zararımız olacaktı. Bu malzemeleri uygulama derslerimizde yaklaşık 60 tane öğrencimize Türk Mutfağı, İtalyan Mutfağı, Fransız Mutfağı ve değişik mutfaklardaki değişik uygulamaları gösterip onları yetiştirip turizme kazandırmak için çalışıyorduk" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü baklavacı Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu
12 Şubat 2020 14:58		 Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
12 Şubat 2020 14:36
Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
12 Şubat 2020 14:23		 4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı
12 Şubat 2020 14:07
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı
12 Şubat 2020 13:55		 İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı
12 Şubat 2020 13:22
Sağlık ocağında tıbbi sekretere tokat
12 Şubat 2020 13:09		 Anne babasını siyanürle öldürmüştü, cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi
12 Şubat 2020 12:59
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
12 Şubat 2020 12:41		 Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!
12 Şubat 2020 12:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Ceren Özdemir katiline verilen cezayla ilgili gerekçeli karar16:45 - İBB'den yeni arsa satış ihalesi16:42 - Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği16:35 - CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanına FETÖ'den hapis cezası16:25 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı16:16 - Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında16:07 - Bartın Üniversitesi'nden kamu kurumlarına örnek olacak ilan16:03 - Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi15:59 - İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü15:55 - Bitlis'te okullar 2 gün tatil edildi
15:53 - TBMM Başkanı Şentop'dan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması15:48 - Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi15:42 - Doğalğazda rekor tüketime kesintisiz arz15:39 - Mavi kategoride aranan teröristin tutukluluğuna devam15:35 - 9 kurşun sıktı, 'ben vurmadım kendisi öldü' dedi, indirim aldı15:28 - MYO'nun mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar15:24 - Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı15:10 - Veli, öğretmene görevi başında iken hakaret etti, 15 bin TL para cezası aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
16 ilimizde eğitime kar engeli
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
syrena 3
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 4
Engellilere Ayrılan Otoparka Park Etmek 3
fetö'nün en önemli siyasi ayağı kılıçdaroğlu ve ekibidir 3
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 4
erdoğan konuşurken çocuğum aç diye bağıran vatandaş 3
Huzur veren şeyler 8
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 3
kilo verme yöntemleri 7
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam