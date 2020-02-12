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9 kurşun sıktı, 'ben vurmadım kendisi öldü' dedi, indirim aldı

Kütahya'da boşandığı eşi 3 çocuk annesi Serpil Erdoğan'ı (40), 9 el ateş ederek öldüren İmirze Sarı (41), tutuklu yargılandığı mahkemece 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanarak 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 12 Şubat 2020 15:35
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9 kurşun sıktı, 'ben vurmadım kendisi öldü' dedi, indirim aldı

Olay, geçen yıl Ocak ayında Maltepe Mahallesi Pilot Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İmirze Sarı, 03 AAJ 566 plakalı minibüsü ile caddeden geçtiği sırada boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Serpil Erdoğan'ı gördü. Caddede eski eşler arasında çıkan tartışmada İmirze Sarı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp 9 el ateş etti. Ardından da minibüsle olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Serpil Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan İmirze Sarı, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık İmirze Sarı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İmirze Sarı, öldürülen Serpil Erdoğan'ın yakınları ile avukatlar katıldı. Son savunmasını yapan İmirze Sarı, mağdur olduğunu ve olayın istemeden meydana geldiğini ifade ederek, "İstemeden oldu. Çocuklarım mağdur. Ben yine mağdurum. Ben vurmadım. Kendisi öldü. O anki psikolojiyle ne oldu bilmiyorum" dedi.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık İmirze Sarı'ya eski eşi Serpil Erdoğan'ı öldürmekten önce müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayıp cezayı 15 yıla düşürdü. Sarı ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı.
DHA
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