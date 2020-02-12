Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'da deprem nedeniyle okulların açılmasının 24 Şubat'a ertelendiğini bildirdi
|12 Şubat 2020 15:48
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Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiği bildirildi.
Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.
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