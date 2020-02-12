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TBMM Başkanı Şentop'dan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop: Sivil yargıyı etkin kılan düzenlemeyi yapmasaydık bugün FETÖ'cü generalleri sivil yargıda yargılayamazdık
 12 Şubat 2020 15:53
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TBMM Başkanı Şentop'dan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "12 Eylül 2010 referandumunda askeri yargının alanını daraltan ve sivil yargıyı etkin kılan düzenlemeyi yapmasaydık bugün FETÖ'cü generalleri biz sivil yargıda yargılayamazdık" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin soru üzerine Şentop, Dursun Çiçek'in tutuklanmasıyla asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenlemenin alakası olmadığını belirterek, "26 Haziran tarihinde Meclisten geçmiş. Yürürlüğe giriş tarihi 9 Temmuz. Dursun Çiçek kanun yürürlüğe girmeden önce tutuklanmış, bir gün tutuklu kalmış, serbest bırakılmış. Daha sonra kanun yürürlüğe girmiş, Kasım ayında tekrar tutuklanmış, serbest bırakılmış. Anayasa Mahkemesi 21 Ocak 2010'da kanunu iptal etmiş, yürürlüğünün durdurulması kararını vermiş, bir ay sonra tutuklanmış. Kanun ortada yokken tutuklanmış, kanun yürürlüğe girmiş tutuklanmış, kanun yürürlükten kaldırılmış tutuklanmış" ifadelerini kullandı.

Şentop, "Vesayetle mücadelede birçok adımdan bir tanesi. 12 Eylül 2010 referandumunda askeri yargının alanını daraltan ve sivil yargıyı etkin kılan düzenlemeyi yapmasaydık bugün FETÖ'cü generalleri biz sivil yargıda yargılayamazdık" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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