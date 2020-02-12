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Bitlis'te okullar 2 gün tatil edildi

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullar perşembe ve cuma günü için tatil edildi
 12 Şubat 2020 15:55
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Bitlis'te okullar 2 gün tatil edildi

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullar perşembe ve cuma günü için tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ve bağlı köylerinde perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 ve 14 Şubat günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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