Bartın Üniversitesi'nden kamu kurumlarına örnek olacak ilan

Bartın Üniversitesi personel ihtiyacını karşılamak amacıyla attığı adımlar neticesinde kamu kurumları için örnek başvuru koşulları belirleyerek, kurumlar arası geçici görevlendirme yoluyla personel alım ilanına çıktı.

"Sürekli İyileşme" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Bartın Üniversitesi, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarıyla örnek oluyor. Resmi Gazete'de 03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" çerçevesinde özel başvuru koşullarının belirlendiği Bartın Üniversitesi'nde, kurumlar arası geçici görevlendirme yoluyla personel alım ilanı yayınlandı.

Düzenlemeye göre, kamu kurumları personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kriterlerini kendileri belirlemek ve üst yönetici onayı almak suretiyle ilana çıkma yetkisi kapsamında çıkılan ilana elektronik ortamdan başvuru yapılabiliyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun her günün bir önceki günden daha iyi olması için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bartın Üniversitesi genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla örnek teşkil ediyor. Bir yandan niceliksel olarak büyürken diğer yandan ise nitelikli işler ortaya çıkartmak için gayret gösteriyoruz. Her günü her anı değerlendiriyor ve hep daha iyisi için yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Takım çalışmasına her zaman inanan, birlik ve beraberliğe önem veren biri olarak üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz. Birlikte başarıyoruz ve Bartın Üniversitesi ailesine katılmak isteyenleri bekliyoruz. Bu düşüncelerle Üniversitemizin gelişimine katkı sunan, geleceğimize değer katmak için durmadan çalışan tüm yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.