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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Kentte 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 29, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 7 binanın acil yıkılacağı bildirildi
 12 Şubat 2020 16:25
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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 181 binanın ağır, 4 bin 626 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

- Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar

Pütürge'de 942, Battalgazi'de 823, Kale'de 843, Doğanyol'da 420, Yeşilyurt'ta ise 153 olmak üzere 3 bin 181 binada 6 bin 174 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu ifade edilen açıklamada, Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 29, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 7 binanın acil yıkılacağı bildirildi. Ayrıca, Battalgazi'de 2 bin 304, Pütürge'de 696, Yeşilyurt'ta 473, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 390 olmak üzere toplam 4 bin 626 binada 14 bin 212 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu kaydedildi.

Deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

- 13 milyon 703 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı

Açıklamada Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 237 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 235 bin lira, 1343 yıkık ve hasarlı ev sahibine 11 milyon 503 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 223 kiracıya 847 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 13 milyon 703 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun katıldığı aktarılan açıklamada, hasar tespiti için ise 100 ekipte 200 teknik personelle sahada çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 5 bin 90 haneye 5 bin 90 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 702 battaniye, 5 bin 766 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 46 bin 656 gıda kolisi, 16 bin 603 hijyen paketi, 4 bin 471 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun bulunmuyor."
Anadolu Ajansı
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