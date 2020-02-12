Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği
Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü'nü uzun yıllardır başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu. Şahin'in yerine müdürlük görevine ise Gökhan Eren getirildi
|12 Şubat 2020 16:42
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Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü'nü uzun yıllardır başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu. Şahin'in yerine müdürlük görevine ise Gökhan Eren getirildi.
Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü kurulduğundan bu yana müdürlük görevini başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu. Şahin sosyal medya hesabından tayinle ilgili bilgilendirmeyi yaparak görev süresince bu güne kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tayini Erzurum'a yapılan Tahsin Şahin'in yerine müdürlük görevine Gökhan Eren getirildi.
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