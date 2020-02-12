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Volkan Konak vasiyetini açıkladı: Beni toprağa gömmesinler yaksınlar!

İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne alan sanatçı Volkan Konak, vasiyetini açıkladı. Konak, 'Beni toprağa gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi' ifadelerini kullandı.
 12 Şubat 2020 17:22
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Volkan Konak vasiyetini açıkladı: Beni toprağa gömmesinler yaksınlar!

Volkan Konak'ın vasiyeti

Ölünce bedeninin yakılmasını isteyen Volkan Konak, küllerinin de Trabzon'un üzerine atılmasını vasiyet etti.

Volkan Konak, önceki gün İstanbul Maslak'taki bir mekanda sahneye çıktı. Dinleyenleriyle dertleşen Konak, sahnede vasiyetini paylaştı.

"SİZİ EĞLENDİRMEYECEĞİM"

Volkan Konak, ilk olarak son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinerek, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz, bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim. Ülkemin biraz morale ihtiyacı var, ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim. Ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.

"BENİ YAKIP TRABZON'UN ÜZERİNE ATIN"

Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyetini de açıkladı. 52 yaşındaki sanatçı, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi, özellikle Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullandı.
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