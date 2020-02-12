FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı
|12 Şubat 2020 17:32
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Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 yıldır aranan ikisi de öğretmen olan karı koca İstanbul'da yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı olan S.Ö. ve H.Ö'nün İstanbul'da olduklarını tespit etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon sonucu şüpheliler, saklandıkları evde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Ö. ise tutuklandı.
Şüpheli karı kocanın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, sürekli adres ve telefon hattı değiştirerek saklanmaya çalıştıkları ve örgütün üst düzey yönetimi ile en alttaki üyeler arasında köprü vazifesi gördükleri iddia edildi.
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