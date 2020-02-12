Dolar ve avro'da son durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|12 Şubat 2020 17:33
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0240
|6,0250
|6,0360
|6,0370
|Avro
|6,5710
|6,5720
|6,5820
|6,5830
|Sterlin
|7,7870
|7,8260
|7,8040
|7.8430
|İsviçre Frangı
|6,1460
|6,1760
|6,1700
|6,2010
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0000
|6,0600
|6,0100
|6,0700
|Avro
|6,5400
|6,6100
|6,5550
|6,6250
|Sterlin
|7,7170
|7,8740
|7,7700
|7,9140
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