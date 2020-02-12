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Dolar ve avro'da son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 12 Şubat 2020 17:33
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Dolar ve avro'da son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,02406,0250 6,03606,0370
Avro 6,57106,5720 6,58206,5830
Sterlin 7,78707,8260 7,80407.8430
İsviçre Frangı 6,14606,1760 6,17006,2010
ANKARA
ABD Doları 6,00006,0600 6,01006,0700
Avro 6,54006,6100 6,55506,6250
Sterlin 7,71707,8740 7,77007,9140
Anadolu Ajansı
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