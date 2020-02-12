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Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi
 12 Şubat 2020 17:37
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Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında çok namlulu roketatarların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemi altında sınır birliklerine yönlendirildi.
Anadolu Ajansı
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