Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi
|12 Şubat 2020 17:37
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında çok namlulu roketatarların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Araçlar güvenlik önlemi altında sınır birliklerine yönlendirildi.
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