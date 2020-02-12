Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 liradan işlem gördü
|12 Şubat 2020 17:38
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 304,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|304,80
|305,00
|304,00
|304,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.009,00
|2.030,00
|2.003,00
|2.024,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|278,00
|282,00
|277,30
|281,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.963,00
|1.983,00
|1.958,00
|1.978,00
|Yarım Ziynet
|981,00
|991,00
|979,00
|989,00
|Çeyrek Ziynet
|491,00
|496,00
|489,00
|494,00
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