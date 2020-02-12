Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
|12 Şubat 2020 18:51
|Yazdır
Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi, engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi.
Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği, avukatlarının Şeker hakkındaki tutuklama kararına yaptığı itirazı inceledi.
Hakimlik, polis tutanakları, mevcut delil durumu ve Adli Tıp raporunu da göz önünde bulundurarak Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Genci bir süre kovaladığı ve darbettiği ileri sürülen Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
12 Şubat 2020 20:21
|FETÖ'den ceza alan baklavacı Faruk Güllü tahliye edildi
12 Şubat 2020 18:22
|Uşak Belediyesi'nin araçlarına haciz konuldu
12 Şubat 2020 17:44
|Belediyede zimmetine para geçiren memurun ilk ifadesi
12 Şubat 2020 17:41
|MYO'nun mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar
12 Şubat 2020 15:28
|Park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
12 Şubat 2020 14:36
|Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
12 Şubat 2020 14:23
|4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı
12 Şubat 2020 14:07
|Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında 1 gözaltı
12 Şubat 2020 13:55
|İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı
12 Şubat 2020 13:22