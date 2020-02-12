İYİ Parti, HDP ve CHP'nin önerileri kabul edilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "İntihar olaylarında artış", HDP'nin "Kayyum atanan belediyeler" ve CHP'nin "Filistin meselesi"ne ilişkin grup önerileri ele alındı.

Partisi adına söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, insanların yaşamlarına son vermelerine neden olan şartların araştırılmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de ortalama günde 9 kişinin intihar ettiğini belirten Erel, "TÜİK verilerine göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi intihar etti. 2000'lerin başında yıllık 2 binli rakamlarla ifade edilen intiharlar, 2012'den itibaren 3 binli sayılara ulaştı." dedi.

TÜİK verilerine göre, 2002-2018 yıllarında 50 bin 378 kişinin hayatına son verdiğini söyleyen Erel, 2018'de 432 ölümle en fazla intihar vakasının İstanbul'da yaşandığını, bu kentin ardından 194 intiharla Ankara, 186 intiharla Bursa ve 103 intihar olayıyla Konya'nın geldiğini ifade etti.

En az intihar olayının yaşandığı kentlerin Bayburt, Artvin, Kilis, Erzincan ve Gümüşhane olduğunu belirten Erel, "Yaşamını yitirenler arasında erkek sayısının kadın sayısından daha yüksek olduğunu görüyoruz. 2018'de intihar sonucu ölenlerin 2 bin 391'i erkek, 770'i kadındı. Yani erkeklerin oranı yüzde 75,64, kadınların oranı yüzde 24,36 oldu." diye konuştu.

- "Kayyum" tartışması

HDP'nin "Kayyum atanan belediyeler"e ilişkin grup önerisi üzerine partisi adına söz alan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP'li belediye başkanlarının gerçek dışı belgelerle görevlerinden alındığını öne sürdü.

Sayıştay raporlarında, kayyum atanan belediyelerin usulsüz harcamalarla yolsuzluk yaptıkları tespitlerine yer verildiğini belirten Başaran, bu iddiaların araştırılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "HDP'li belediye başkanları, terörle iltisaklı olanlar bu iltisaklarından dolayı görevden alınıyorsa bunun yasal bir süreç olduğunu bileceksiniz ancak kayyumlara da bir itirazımız var. Kayyum belediye başkanları altın varaklı banyolar yapıyor. Devletin malı bu kadar pejmürde bir halde harcanır mı?" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da "İYİ Parti'nin dediği gerekçelerden hiçbir belediye başkanımız yargılanmıyor, görevleri süresi boyunca böyle bir davaları söz konusu olmamıştır. Birçoğunun varsa davaları belediye başkanlığı süreçlerinde oluşan davalardır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yolsuzluk ve yasaklarla mücadele ettiğini belirterek, "Milletimiz AK Parti hükümetlerine yetki vermiştir. Milletimiz, AK Parti hükümetlerine ve Cumhur İttifakı'na eğer bu iradeyi vermişse bunun arkasında bir anlayış vardır. AK Parti, yolsuzluklarla, yasaklarla mücadelede başarıya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Halkın seçtiği belediye başkanları yerine kayyum atadınız. Atadığınız kayyumlar Türkiye siyaset tarihinde görülmedik derecede harcama, yolsuzluk yaptılar. Mardin'de Süleyman Soylu'ya hediye edilen tespih için 39 bin lira fatura çıkarılıyor. Buna cevap vereceğinize 'Biz vesayetle mücadele ettik.' diye cevap veriyorsunuz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de HDP'li belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının yasal olduğunu, bu kişilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "HDP'li belediyelerin milletin parasını 'personel bütçesi' adı altında nerelere gönderdiğini herkes biliyor." diye konuştu.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "İntihar olaylarında artış", HDP'nin "Kayyum atanan belediyeler" ve CHP'nin "Filistin meselesi"ne ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.