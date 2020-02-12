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Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

"Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
 12 Şubat 2020 19:07
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Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

Samsun'da polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunan 14 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adreste bulunan Merve K'nin (14) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Devlet koruması altına alınan çocuk, Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'na götürüldü.

"Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan gözaltına alınan ikamet sahibi İrfan Y. (48) ile yanındaki Mahire T'nin (24) Gazi Polis Merkezindeki işlemleri de tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M, 25 Ocak'ta kızı Merve K'nin "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek polise başvurmuş, ekipler yürüttükleri çalışma sonucu dün Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Merve K'yi bulmuştu.
Anadolu Ajansı
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