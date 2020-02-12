Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
|12 Şubat 2020 19:15
|Yazdır
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Selimiye Camisi'nin dayanıklılığı testlerle de kanıtlandı
12 Şubat 2020 20:01
|15 ilimizde okullara kar tatili
12 Şubat 2020 18:33
|İBB'den yeni birim... İstanbul Planlama Ajansı kuruldu
12 Şubat 2020 17:35
|Cezaevi kütüphaneye dönüşüyor
12 Şubat 2020 17:18
|Van'da koronavirüs iddialarına yalanlama
12 Şubat 2020 17:05
|İBB'den yeni arsa satış ihalesi
12 Şubat 2020 16:45
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
12 Şubat 2020 16:25
|Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı
12 Şubat 2020 15:24
|2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
12 Şubat 2020 14:17
|Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu
12 Şubat 2020 13:39