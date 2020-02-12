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İBB'de işten çıkarılan işçilerin mücadelesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden işten çıkarılan işçilerin belediye önündeki mücadelesi 172 gündür devam ediyor.
 12 Şubat 2020 19:19
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İBB'de işten çıkarılan işçilerin mücadelesi devam ediyor

Eylem Komitesi Temsilcisi Umut Aydoğan, işçiler adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, 170 günü aşkın süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yağmura, soğuğa rağmen mücadele verdiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla meydanda gece gündüz nöbet tuttuklarını ifade eden Aydoğan, "Çadır olmadığı için beton üzerinde bekliyor ve yatıyoruz. Isınma ihtiyacımızı ateş yakarak gidermeye çalışsak da çok soğuk havalarda ve yağmurlu günlerde çok zor durumda kalıyoruz. Yiyeceklerimizin üzerini branda ile örtmemize bile izin vermiyorlar." dedi.

Aydoğan, yaklaşık 6 aydır zor şartlarda verdikleri mücadelede hem maddi hem de manevi olarak olarak tükendiklerini dile getirdi.

Birçok işçinin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Ödenmemiş kiralar birikti, faturaları yatıramıyoruz. Çocuklarımızın okul masraflarını da karşılayamıyoruz. Kış ayındayız. Ne kendimizin ne de çocuklarımızın bot ve mont gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Manevi olarak da artık her gün 'Bir haber gelir mi? Bir işe girer miyiz? Bir gelişme var mı?' gibi sorularla içimiz içimizi yiyor. Doğal olarak ev içerisindeki sıkıntılar, huzursuzluklar da artıyor. Arkadaşlarımızın yarısı işsizlik maaşı almıyor. Diğerlerinin de işsizlik maaşları bu ay son buluyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. İnsanların psikolojisi son derece bozuk."

CHP'li İBB yetkililerinin daha önce bu mağduriyetin giderileceği şeklinde açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Aydoğan, ancak bugüne kadar hiçbir sözün yerine getirilmediğini kaydetti.

Seçim öncesi verilen sözlerin ve yapılan açıklamaların gereğinin yapılmadığını ifade eden Aydoğan, şunları aktardı:

"Gelinen noktada gördük ki seçim öncesi verdikleri namus sözünü tutmadıkları gibi Türk milletini de kandırdılar. Komite olarak yaptığımız görüşmelerde CHP'li meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile iki defa görüşme yaptık. Yapılan ilk görüşme olumlu yönde geçti ve listeleri bile teslim etmiştik. Buna rağmen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu belediyeye gelip ayrılmasından sonra yaptığımız ikinci görüşmede hayal kırıklığına uğradık. İki görüşmedeki tutum arasında dağlar kadar fark vardı. Bu da bizde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konuların karar mercisinin Sayın İmamoğlu değil, Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu şüphesini uyandırdı. Sayın İmamoğlu ile görüşmek için defalarca dilekçe verdik ama cevap alamadık. Sadece bir kez sözlü olarak çay içmeye geleceğini söylemişti ama yine de gelmedi."

Kendilerinin sadece mağdur edilmiş işçiler olduklarını ifade eden Aydoğan, bugüne kadar hukuk dışına çıkmadıklarını, taleplerinin sadece ellerinden alınan işlerinin iade edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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