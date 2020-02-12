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Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirildi.
 12 Şubat 2020 19:23
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Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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