Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirildi.
|12 Şubat 2020 19:23
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