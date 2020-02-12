Grip en çok çocukları etkiliyor

Dünyada görülme sıklığı ve komplikasyon oranı en yüksek enfeksiyonlardan biri olan influenza (grip) konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, hastalığın günümüzde en çok çocukları etkilediğini vurgulayarak ilk 24 saat içinde tedaviye başlanmasıyla olumsuz sonuçların engellenebileceğini söyledi.

İnfluenza diğer adıyla grip, solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanan bulaşıcı bir hastalık. Özellikle risk grubunda yer alan çocuklarda hastalığın erken teşhisi büyük önem taşıyor. İnfluenza enfeksiyonuna influenza A ve B virüslerinin neden olduğunu vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, "İnfluenza, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının çoğundan daha ağır bir hastalığa yol açar. Salgın döneminde çocuklarımızın daha çok etkilendiğini görmekteyiz" dedi.

İlk 24 saat kritik önemde

Hastalığın kişinin virüsle temasının ardından 2-3 günlük bir kuluçka dönemi sonrasında düşmeyen ateş, öksürük, burun akıntısı, kas ağrıları, gözlerde yaşarma, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıktığının altını çizen Uzm. Dr. Buket Taneri, bu bulgulara ek olarak çocuklarda bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerin de görülebildiğini söyledi.

Tanının burundan alınan basit bir örnekle laboratuvar testiyle kısa sürede konulduğunu işaret eden Uzm. Dr. Buket Taneri, "Tedavi için antiviral ilaçlar mevcuttur. En önemli nokta, tanının ilk 24-48 saat içinde gecikmeden konarak tedaviye başlanması gerektiğidir. Antiviral ilaçlar erken başlandığında etkili olurken, tedaviye geç kalındığı durumlarda hastalığın komplikasyonları (pnömoni, otit, miyokardit gibi) ortaya çıkarak hastaneye yatışlara hatta ölümlere neden olabilir" diye konuştu.

Kalabalık ortamlardan uzak durun

Virüsün hasta kişilerin konuşması, hapşırması ve öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temasla kolayca bulaşabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Buket Taneri, uyarılarını şöyle sıraladı:

"Hastalıktan korunmak için grip sezonunda alışveriş merkezleri, kapalı oyun parkları gibi kalabalık ve toplu ortamlardan uzak durularak, hasta kişilerle temastan kaçınmaya özen gösterilmelidir. Hijyene çok dikkat ederek çocuklarımıza sık el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıyız. Yatak istirahati, bol sıvı alımı, vitamin açısından zengin ve dengeli beslenmek bağışıklığımızı güçlendirerek hastalığın tedavisinde önemli bir yer tutar."

En etkili korunma yolu grip aşısı

Gripten korunmada en etkili yolun grip aşısı yaptırmak olduğunun hatırlatan Uzm. Dr. Buket Taneri, "Bilimsel çalışmalar ile hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğu gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da her yıl grip aşısının önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle yıl içinde grip geçirmemiş ve risk grubundaki kişiler için aşı hala önemli bir seçenektir. Çocuğunuzda bahsettiğimiz belirtiler varsa lütfen en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Gerekli testleri yaptırıp tedaviye hızla başlanırsa, komplikasyonların önüne el birliğiyle geçilebilir" şeklinde konuştu.