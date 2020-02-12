Üniversiteli Gülistan'dan 39 gündür haber alınamıyor
|12 Şubat 2020 20:06
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 39'cu günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama-kurtarma polisleri ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor. Bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda ve dalışlarda Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.
400 SAAT DALIŞ YAPILMIŞ
Gülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekiplerinin 400 saat dalış yaptıkları belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ise 2 sualtı robot kamerayla 300 saatten fazla su altı araması yaptığı öğrenildi.
Öte yandan ilk günden itibaren Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını takip eden Vali Tuncay Sonel beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, Doku'nun ailesiyle de görüşerek yapılması gereken her şeyi yaptıklarını arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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