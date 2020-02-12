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Facebook yüzlerce öğrenciye güvenli internet eğitimi verdi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Ankara'da düzenlenen 'Güvenli İnternet Günü' etkinliğinde, yüzlerce öğrenciye internet güvenliği eğitimi vererek, ebeveynleri internet platformlarını nasıl güvenli kullanacaklarına dair bilgilendirdi.
 12 Şubat 2020 20:11
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Facebook yüzlerce öğrenciye güvenli internet eğitimi verdi

Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 'Güvenli İnternet Günü' nedeniyle program düzenlendi. Konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internetin tüm ortamlarda yerini aldığını söyledi. Tüm kullanıcıların interneti bilinçli ve güvenli kullanması için farkındalığı arttırmak adına çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Sayan, "Özellikle gençler olmak üzere internet kullanıcılarının 'çevrimiçi' korunmasına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri ülkemizde yapılmaktadır. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda da iş birliği yapılacak farkındalık çalışmaları ülkemizin bu konudaki birikimine büyük katkı sağlayacak. Her genç, veli, kuruluş, uygulama geliştirici internet ve sosyal ağlar üzerinden yayılan yalan, zararlı içeriklerle mücadele etmeli, kişisel verilerin korunması için de gerekli önlemleri almalıdır" dedi.

FACEBOOK 'GÜVENLİ İNTERNET' ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Etkinliğe katılan Facebook yetkilileri, burada 2017 yılında Habitat Derneği ile ortaklaşa başlattıkları 'Kontrol Bende' programının 3'üncü yılı için planlarını katılımcılara aktardı. Etkinlikte, 'Güvenli İnternet Günü'nü bu yıl 'Daha İyi Bir internet İçin Hep Birlikte' sloganıyla kutlayan Facebook'un yetkilileri, yüzlerce öğrenciye güvenlik eğitimi vererek, ebeveynleri internet platformlarını nasıl güvenli kullanacaklarına dair bilgilendirdi. Ayrıca, ortaokul öğrencileri için güvenli internet atölye eğitim çalışması düzenledi.

'13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARI EĞİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür, 2017 yılında BTK'nın desteğiyle ve Habitat Derneği ile ortaklaşa başlattıkları 'Kontrol Bende' programı kapsamında Türkiye'nin 30 ilinden 120 Habitat gönüllüsünü eğitme hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve 2019 yılında 15 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Bu yıl hedeflerinin toplam 40 ilde 20 bin kişiye ulaşmak olduğunu kaydeden Pekyörür, şunları söyledi:

"İlk defa 13 yaş altı çocukları eğitmeye başlayacağız. 3 bin tanesini bir pilot program olarak 13 yaş altı çocuklardan oluşacak bir grubu eğitmeye çalışacağız. Bu pilot program kapsamında da Türkiye'de akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu oluşturuyoruz. Facebook olarak kullanıcılarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Öncelikle sadece kullanıcı güvenliğimiz için 10 bin kişiden oluşan bir ekibimiz var. Buna ek olarak mühendislerimiz çeşitli otomasyonlar geliştirdiler. Bu otomasyonlar sayesinde kullanıcıların güvenliğini etkileyebilecek olan olaylar daha gerçekleşmeden engellenebiliyor. Güvenlik Merkezi'mizin içinde zorbalığın önlenmesi konusunda kullanıcılarımıza destek verilmesi için hem gençlerin kendisine hem de ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik içerikler yer alıyor. Bu içerikler ile amacımız ebeveynlerin çocuklarıyla beraber yapacakları konuşmaları ne şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğine dair çeşitli ipuçları alabilmeleri, benzer bir şekilde öğretmenlerin sınıflarında derslerine katabilecekleri bazı materyalleri ulaşmalarını sağlamak."

'GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINI 40 BİN GENCE VE YETİŞKİNE ANLATTIK'

Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Programı Direktörü Taha Aydoğmuş da, çocuklar için 3 adımlı atölye süreci gerçekleştirdiklerini belirterek, "Facebook ile başlattığımız 'Kontrol Bende' programıyla da çocukların dijital güvenliklerini 'nasıl' sağlayabileceklerini onlara öğretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 'Kontrol Bende' programında biz 2 yılda yaklaşık 200 gönüllümüzle 40 bine yakın gence ve yetişkine 'Güvenli İnternet Kullanımı'nı anlattık. Bu yıl da ayrıca 2 bin çocuğa 'dijital haklarını nasıl koruyabileceklerini', 'dijital ortamlarda nasıl daha güvende durabileceklerini' anlatacağız" dedi.

Dijital Güvenlik Sınıf Öğretmeni Başak Uysal ise, 'Kontrol Bende' programının çocukların ve gençlerin dijital güvenliğini ve çevrimiçi haklarını anlattığını ifade ederek, "Bu sene konseptimiz 'başkalarının duygularını anlama' ile ilgilidir. Özellikle internette bir şey paylaşırken, başkalarının hislerine önem vererek, paylaşmak ve bununla ilgili de ders planları var. Aslında dijitalde kendilerine güvenen bireyler olarak yol almalarını ve sorumluluk alarak paylaşım yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
DHA
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