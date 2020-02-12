2020 yılı yatırım programı Resmi Gazetede yayımlandı
2020 yılı yatırım programı Resmi Gazetede yayımlandı.
|12 Şubat 2020 20:31
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2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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