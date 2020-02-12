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Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülecek

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu:- "Bu protokolle manevi değeri çok yüksek bir sembol iş birliğine imza koymuş oluyoruz"
 12 Şubat 2020 20:36
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Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğup büyüdüğünü, burada bulunan cezaevini kütüphaneye dönüştürecek olmasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

Turşucu, Gaziantep Valiliğinde düzenlenen törenle imzalanan protokol sayesinde hayata geçirilecek kütüphane projesinin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Kitap ve kütüphaneseverler için en anlamlı günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Turşucu, "Hayırsever Adnan Bali'nin rahmetli annesi adına kendi memleketlerindeki bir cezaevini restore edip kütüphaneye dönüşmesine katkı sağlayacak olması, bizler için bir mutluluk ve örnektir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı ve yönlendirmesiyle kentte geldiğini belirten Turşucu, şunları kaydetti:

"Bu protokolle manevi değeri çok yüksek bir sembol iş birliğine imza koymuş oluyoruz. Böyle bir adımın ortaya çıkmasında katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e, Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kaymakamımıza ve katkısı olan herkese gönülden teşekkürlerimizi sunarız. İslahiye başta olmak üzere, böyle güzel ve anlamlı adımın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bu örneği ülkemizin dört bir köşesine taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Vali Davut Gül ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından imzalanan protokol kapsamında cezaevinde çalışmaların başlayacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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