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Husumetlisini öldüren ziraat mühendisine müebbet hapis

Samsun'da kavgada bir kişiyi öldürüp, kazara arkadaşını da karnından yaralayan ziraat mühendisi yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayda kazara yaralanan arkadaşı da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 12 Şubat 2020 20:45
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Husumetlisini öldüren ziraat mühendisine müebbet hapis

Samsun'da kavgada bir kişiyi öldürüp, kazara arkadaşını da karnından yaralayan ziraat mühendisi yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayda kazara yaralanan arkadaşı da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan Karadeniz Kıraathanesi önünde 2 Ekim 2018 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, spotçu Yunus Kart (49) ile daha önce aralarında husumet bulunan ziraat mühendisi Murat A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. tabancayla Yunus Kart'a ateş açtı. Silahlı saldırıda Yunus Kart ve Murat A.'nın yanındaki Önder E. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Kart yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Murat A., yaralı arkadaşı Önder E. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Murat A. daha sonra da yaralı arkadaşını özel hastaneye bırakıp oradan da kaçtı. Karnından yaralanan Ömer E. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Murat A. daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında kendi arkadaşı tarafından kazara karnından vurulan Önder E., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Murat A. ve Önder E., üzerilerine çelik yelek giydirilerek sevk edildikleri Samsun Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat A. ve Önder E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Önder E. yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Mahkeme toplanan deliler doğrultusunda kararını açıkladı ve tutuklu olarak yargılanan ziraat mühendisi Murat A., "adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Murat A.'ya iyi hal indirimli uygulamadı. Olayda kendisi de arkadaşı tarafından yaralanan Önder E. ise "öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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