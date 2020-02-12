Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren ve Fatih'te ise "dur" ihtarına uymayarak polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan kadın sürücü ile Göktürk'te tek teker üzerinde giden sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyetine el konulduğu ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 2 bin 805 lira idari para cezası kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyreden motosikletli kadın sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı sürücü Fatih Haşim İşcan Altgeçidinde uygulama yapan polis ekiplerini "dur" ihtarına uymayarak motosikletini üzerilerine sürüp kaçmıştı. Tek teker üzerinde de giden kadın sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise iki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü.

POLİSİN ÜSTÜNE SÜREN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 BGF 895 plakalı motosiklet sürücüsü Aslı İlayda Ç. ve 06 GC 9157 plakalı motosiklet sürücüsü Murat A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü Aslı İlayda Ç'ye "Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca yada Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak" maddesinden 2 bin 18 lira, "Trafik düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak" maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.

TEK TEKER MAGANDASININ EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü Murat A.'ya ise "motosiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur" maddesine istinaden 288 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden ise 132 lira, "Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak" maddesinden de 132 lira olmak üzere, toplamda 552 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Ayrıca Murat A'nın ehliyetine, "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.