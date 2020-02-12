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AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'nun Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında yaklaşık 1 milyon lira toplandığını açıkladı.
 12 Şubat 2020 20:56
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AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'nun geçen hafta Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan söz konusu kampanyada şu ana kadar yaklaşık 1 milyon lira toplandığını söyledi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Geçen haftaki grup toplantımızda Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşlarımız için grubumuz olarak ayrıca bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştim. Şu ana kadar bu kampanya hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplandı. Kampanyamızı il, ilçe, belde teşkilatlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye ve il genel meclis üyelerimizi, tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ziraat Katılım Kızılay Şubesi'nde AK Parti adına açılan yardım hesap numaramız, tüm teşkilat mensuplarımıza gönderilmiştir. Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında olmak bizim en büyük görevimizdir."

MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki grup toplantısında söz konusu kampanya için milletvekillerine "en az bin lira" olmak üzere bağış talimatı vermişti. Erdoğan, "Milletvekillerimizden açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz" demişti.
Memurlar.Net
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