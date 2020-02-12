Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı 2019 yılında 6,2 milyar lira oldu.
|12 Şubat 2020 21:01
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Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı 2019 yılında 6,2 milyar lira oldu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı 6 milyar 186 milyon 888 bin lira olarak gerçekleşti.
Bankanın aktif toplamı ise 537 milyar 156 milyon 127 bin TL'den 649 milyar 756 milyon 191 bin TL'ye yükseldi.
Ziraat Bankası, 2018 yılında 7 milyar 960 milyon 938 bin lira konsolide olmayan net kar elde etmişti.
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