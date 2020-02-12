1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi raporuna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 tonluk artışla tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 947 tona çıktı.
 12 Şubat 2020 21:16
Yazdır
Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2020 Ocak Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 947 tona ulaştı. Böylece, altın fonlarına yeni eklenen varlıkların piyasa değeri 3,1 milyar dolar oldu.

Fonlardaki altın miktarındaki artışın yanı sıra altın fiyatlarının da yaklaşık yüzde 5 yükselmesiyle, bu fonlardaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri ocakta yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, ocak ayında yüzde 4,6 ile en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Böylece altın, pay piyasaları ve emtiaların hepsinden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre Bloomberg Emtia Endeksi, Çin'deki petrol talebine ilişkin belirsizliklerle yüzde 7 geriledi. Bu geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş önemli rol oynadı ve böylece altın pozitif ayrıştı.

2019'daki riskler 2020'de devam edebilir

Dünya Altın Konseyi raporuna göre 2020 için piyasa riski ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Finansal belirsizlikler, düşük faiz oranları ve zayıflayan küresel ekonomik görünüm, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oldu. Yeni tip koronavirüsün getirdiği belirsizlikler de ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilir.

Merkez bankalarına ilişkin beklentiler son dönemde değişmeye başlarken, geçen yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de yüzde 75 ihtimalle bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklenti, "aynı olasılıkla iki faiz indirimi" olarak revize edildi.

Her iki durum da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi ve "şahin" duruştan, nötr veya "güvercin" duruşa geçilen her dönemde, altın daha iyi performans sergiledi.

Öte yandan, tahvillerdeki düşük getiri seviyesi altın fiyatlarını desteklemeye devam etti ve altına yatırım yapmanın fırsat maliyeti de iyileşmeyi sürdürdü.

Altın miktarını en çok Avrupa artırdı

Bölgeler bazında küresel fonlarda bulunan altın miktarını ocak ayında en fazla artıran bölge 33 tonla Avrupa oldu. Bu fonlardaki varlıkların piyasa değeri geçen ay yüzde 2,4 arttı ve altın fonlarındaki varlıkların toplam değeri 69 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayında fonlarındaki altın miktarını artırmada ikinci sırada yer alan bölge 29,2 tonla Kuzey Amerika oldu. Bölgenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri bu dönemde yüzde 2 artarak 74,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Söz konusu sıralamada Kuzey Amerika'yı takip eden Asya'da ise fonlardaki altın miktarında ocakta 1,2 tonluk düşüş yaşandı ve fonlardaki altının piyasa değeri geçen ay yüzde 1,4 azalarak 4 milyar dolar oldu. Diğer bölgelerde fonlardaki altın miktarı bu dönemde 700 kilogram arttı ve fonların değeri yüzde 1,8 yükselerek 2,2 milyar dolara ulaştı.

ABD fonlarında 1.405 tonluk altın bulunuyor

Altın fonlarındaki toplam altın miktarı geçen ay itibarıyla en yüksek seviyede bulunan ülke ise 1.404,7 tonla ABD oldu. Ülkenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri de 71,6 milyar dolara işaret etti.

Bu dönemde, altın-bazlı fonlardaki varlıkların miktar bazında sıralamasında ABD'yi, 603,1 tonla İngiltere, 372,9 tonla Almanya, 340,8 tonla İsviçre ve 65 tonla Fransa takip etti.

Türkiye, geçen ay itibarıyla fonlarında 900 kilogramlık altın bulundurarak söz konusu sıralamada 14'üncü olarak yer aldı. Ülke fonlarındaki altının toplam değeri de 45 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar/TL neden yükseliyor?
12 Şubat 2020 22:09		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Şubat 2020 18:32
Altında gün sonu fiyatları
12 Şubat 2020 17:38		 Dolar ve avro'da son durum
12 Şubat 2020 17:33
Çeyrek altın ne kadar oldu?
12 Şubat 2020 13:13		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Şubat 2020 13:12
Gün ortası döviz fiyatları
12 Şubat 2020 12:03		 Gram altın 302 lira seviyelerinde
12 Şubat 2020 10:34
Dolar güne yükselişle başladı
12 Şubat 2020 09:37		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Şubat 2020 18:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - NATO'dan Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı22:09 - Dolar/TL neden yükseliyor?22:04 - İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor22:00 - Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı21:56 - Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu21:51 - Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor21:46 - Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu21:41 - 21 ilimizde okullara kar tatili21:35 - Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:31 - Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
21:26 - Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek21:21 - Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor21:16 - Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı21:11 - İkinci el oto pazarında en çok satan ilk 10 marka21:06 - TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı sarayı' tartışması21:01 - Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar20:56 - AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?20:51 - Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
20 ilimizde okullara kar tatili
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med cezir 2
Simpson kehanetleri 2
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 2
kokoş 3
reklamın bitmesine 5 saniye kalan reklamı atla sekmesi 2
kilo verme yöntemleri 5
waffle 3
kadir şeker 3
lanet 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam